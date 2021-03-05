Исторический визит: Папа Римский отправился в Ирак

Понтифик посетит Багдад и ряд других городов

Ирак ждёт Папу Римского. Понтифик станет первым главой римско-католической церкви, который посетит республику. Там его визит уже назвали историческим.

Самолет священнослужителя вылетел из Рима в Багдад в пятницу утром. В Ираке, где сейчас усилены меры безопасности, Франциск пробудет до 8 марта - помимо столицы, он посетит еще несколько городов, выступит с речами, проведет две проповеди и молебен о жертвах войны, передает "ТВ Центр".

Накануне отъезда Папа Римский обратился к иракцам. В специальном послании он сообщил, что прибудет на их землю в качестве паломника мира и надежды, чтобы молить Бога в том числе о прощении и примирении после многих лет войны и терроризма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"