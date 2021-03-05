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Мишустину показали производство вакцины в центре "Вектор"

11:44
  • пятница
  • 05 марта 2021

Премьер сделал заявление о сроках вакцинации

Производство российских вакцин от коронавируса должно быть увеличено. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин во время посещения научного центра "Вектор".

Глава правительства прибыл в Новосибирск еще накануне, передает "ТВ Центр". В центре вирусологии он осмотрел единственную в России лабораторию Всемирной организации по птичьему гриппу, лабораторию обратной генетики и принял участие в запуске линии розлива вакцины от COVID-19 в форме шприц-доз. 

"Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь очень много усилий приложено "Вектором". Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьёзного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет", - сказал премьер.

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Михаил Мишустин открыл линию производства вакцины "ЭпиВакКорона"
Михаил Мишустин открыл линию производства вакцины "ЭпиВакКорона"
Михаил Мишустин открыл линию производства вакцины "ЭпиВакКорона"
Михаил Мишустин открыл линию производства вакцины "ЭпиВакКорона"
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