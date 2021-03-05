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Реки в Крыму очистят от мусора

12:00
  • пятница
  • 05 марта 2021

Очищенные русла покроют галькой

В Крыму приступили к расчистке русел рек. Засушливая погода и человеческий фактор привели к загрязнению водных объектов и заторам. Работы ведут в рамках нацпроекта "Экология".
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Эти густые заросли – вовсе не лес, а результат многолетнего отсутствия воды. Русло реки Отуз недалеко от Коктебеля покрыто шибляком, так называют листопадные засухоустойчивые кустарники и низкорослые деревья. А главные обитатели этих мест теперь не рыбы и моллюски, а белки и коровы.

"Из-за того, что в Крыму часто засушливые сезоны, самосевом налетает много растительности и все это оседает на руслах и уклонах реки. И все, что сходит, так сказать, с верха реки – оно осаждается в этой растительности, набивается и застопоривает проход воды", - рассказал директор подрядной организации Артем Лейни.

Заросшее извилистое русло длиной 4 километра тянется от западного подножия потухшего вулкана Кара-Даг до Лисьей бухты в Черном Море. Река наполняется в основном за счет дождей, снега и подземных источников. Но сейчас в Отузе ни капли – идеальные условия для уборки.

Эти заболоченные участки - Кизилташский ручей - главный приток Отузы. Он тоже в программе очистки. Из-за намытых камней, глины и гравия его глубина уменьшилась на треть.

Бытовой и строительный мусор – не единственная проблема. На некоторых участках к реке не подобраться - плотная застройка, заборы частных домовладений у береговой линии, нависающая над руслом беседка. Без решений надзорных органов сносить объекты нельзя, придется обходить.

Все работы проводят в рамках нацпроекта "Экология". За четыре года в Крыму планируют расчистить более 12 рек, притоков и ручьев. Это почти 40 километров водных артерий.

После того, как рабочие уберут ветки и крупный бытового мусор, предстоит еще поднять 11 тысяч кубометров донных отложений. Кроме того, очищенные русла покроют галькой. Все это увеличит пропускную способность Кизилташского ручья и реки Отуз, а также положительно скажется на восстановлении местной флоры и фауны.

Береговые границы и историческая глубина не изменятся. А после очистки и наполнения рек водой в них выпустят мальков рыб, например, форели. Осталось только дождаться весеннего половодья или обильных осадков.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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