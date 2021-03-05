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Вакцинация горилл и шимпанзе началась в американском Сан-Диего

09:57
  • пятница
  • 05 марта 2021

Прививку получили уже девять приматов

Экспериментальный препарат от коронавируса получили четыре орангутана и пять карликовых шимпанзе-бонобо  - обитатели зоопарка в американском городе Сан-Диего. Это первая в мире вакцинация приматов от COVID-19.
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В начале года зоопарк в Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом. COVID-19 был выявлен у восьми особей.

"Это позволило нам осознать, что другие наши приматы находятся в зоне риска. Мы хотели сделать все возможное, чтобы защитить их от вируса, потому что мы на самом деле не знаем, как он может на них повлиять", - заявила представитель зоопарка Надин Ламберски.

Обезьяны с интервалом в три недели получили по две дозы вакцины, разработанной ветеринарной фармацевтической компанией Zoetis. По словам Ламберски, компания уже провела тестирование своего препарата на норках, кошках и собаках. Вакцина не была одобрена к применению на людях – тем не менее, в зоопарке решили использовать вакцину на обезьянах.

Явных побочных эффектов у привитых не было. По словам Ламберски, только одна или две особи терли голову или область, куда был сделан укол. В скором времени зоопарк планирует вакцинацию еще трех бонобо и гориллы, передает РИА Новости со ссылкой на местную San Diego Union-Tribune.

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