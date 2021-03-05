Названы сроки окончания основного объема вакцинации в России

Сроки обозначил Михаил Мишустин

Основной объём массовой вакцинации от коронавируса в России должен быть завершён до осени. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения центра "Вектор" в Новосибирской области.

Глава кабмина подчеркнул важность работы над созданием вакцины "ЭпиВакКорона" и ее запуска в массовое производство. По словам Мишустина, важно сделать это как можно быстрее, потому что "люди в этом нуждаются".

"Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьёзного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно, когда это будет", - сказал премьер. Его слова приводит РИА Новости.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

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