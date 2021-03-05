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Сергунина: Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки

10:09
  • пятница
  • 05 марта 2021

Московские школьники имеют возможность изучить современные технологии

Детский технопарк "Альтаир" вошел в перечень федеральных инновационных площадок, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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Она рассказала, что на сегодняшний день в столице работает уже 18 детских технопарков, они расположены в каждом городском округе. В них ведется подготовка учеников по 41 востребованному направлению. Что касается "Альтаира", то он специализируется на новых технологиях, которые очень популярны среди московских школьников.

"С момента открытия детского технопарка при МИРЭА обучение в нем прошли больше 10 тыс. ребят. Причем каждый год его слушатели показывают высокие результаты на молодежных технологических конкурсах", - отметила Сергунина.

Детский технопарк "Альтаир" включает в себя три кластера лабораторий. Первый связан с информационными технологиями и смежными направлениями: здесь располагаются голографическая платформа, специальные кресла и тренажеры для погружения в виртуальную и дополненную реальность, благодаря которым школьники осваивают современные технологии, картографию и геоинформатику. Кластер радиоэлектроники оснащен рабочими станциями, станками, ремонтными центрами, генераторами и анализаторами, беспилотными системами, лабораторными стендами, трехмерными принтерами и многим другим. Третий кластер посвящен биомедицинским и химическим технологиям: здесь имеются автоматизированные исследовательские рабочие места, лабораторные шкафы, спектрометры и хроматографы, камеры, холодильники для микроорганизмов и сред, профессиональные микроскопы и многое другое. Кроме того, в "Альтаире" школьники могут бесплатно пройти обучение по экономическим дисциплинам.

Статус федеральной инновационной площадки могут получить организации, реализующие инновационные проекты или программы, значимые для развития системы образования России.

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