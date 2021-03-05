Рособрнадзор допустил отмену обязательного ЕГЭ

Цифровизация вносит свои коррективы в привычный порядок ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, может ли ЕГЭ быть отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что уже в этом году выпускники, которые не планируют поступать в вузы, могут отказаться от ЕГЭ и сдать русский язык и математику в форме государственного выпускного экзамена.

"В прошлом году от ЕГЭ отказались около 10% выпускников. В этом году будет примерно так же. 10% — немало, поэтому это может стать вопросом для обсуждения экспертов, должны ли мы придерживаться такого безальтернативного пути: только ЕГЭ и ничего больше", - заявил Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, в скором времени станет возможным объективно оценивать у детей не только знания, но и таланты. Сейчас обсуждается создание "цифровой копилки", куда будут вноситься достижения каждого ребенка. Такое портфолио может стать в том числе основанием для поступления в вуз.

Музаев добавил, что цифровые портфолио способны поставить в неравные условия детей из больших городов и сел или деревень, а потому ЕГЭ и в дальнейшем останется актуальным, передает ТАСС. Он также отметил, что уже через 10 лет ЕГЭ может сильно измениться благодаря цифровизации.

В этом году основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. ГВЭ-11 участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные — 13-17 июля и 3-15 сентября.

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