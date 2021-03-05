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США разместит цепь ракетных баз вдоль границы Китая

10:49
  • пятница
  • 05 марта 2021

Проект рассматривает американский конгресс

Высокоточные ракеты с "повышенной выживаемостью" намерены разместить США вдоль восточной границы Китая. В Индо-Тихоокеанском командовании, подготовившем проект, уверены, что сдерживание Пекина невозможно без подобных радикальных мер. Документ направлен в американский конгресс.
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"Без основательного и убедительного сдерживания при помощи обычных вооружений у Китая хватит смелости предпринимать действия в регионе и на международной арене по вытеснению интересов США", - цитирует документ японское издание "Никкэй".

В Пентагоне считают необходимым разместить сеть высокоточных ракет наземного базирования малой и средней дальности без ядерных боеголовок на Тайване, Филиппинах и на японском острове Окинава. Военные предлагают развернуть и второй эшелон. Им должны стать системы ПВО в западной части Тихого океана - на островах, идущих от юго-востока Японии к Гуаму и Индонезии.

На осуществление своего плана военные просят у конгрессменов 27,4 миллиарда долларов. В 2022 финансовом году планируется потратить 4,7 миллиарда долларов - более чем в два раза больше по сравнению с 2021 годом.

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