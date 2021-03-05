Коронавирус в России выявили еще у 11024 человек

Выздоровели 15464 человека

В России за минувшие сутки выявили 11024 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4301159.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1757. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 983 человека, в Подмосковье - 750.

Выздоровели за сутки 15464 человека. Скончались 462 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечился 3885321 человек. Общее число умерших достигло 88285.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 112,5 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 539190 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"