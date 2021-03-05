ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин призвал расширить производство российских вакцин

11:01
  • пятница
  • 05 марта 2021

Препараты должны занять соответствующие ниши на рынке

Масштабы производства российских вакцин надо расширить. Это необходимо, чтобы препараты заняли соответствующие ниши на рынке, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин потребовал разобраться с выплатами пострадавшему бизнесу Тувы

 "Связь науки, медицины с производством - это важная цепочка. И я очень надеюсь, что масштабирование даст возможность всем нашим вакцинам - "ЭпиВакКороне" и всем, которые были зарегистрированы, - стать надежным оплотом в борьбе как с коронавирусом, так и вообще с инфекциями", - подчеркнул премьер во время посещения центра "Вектор" в Новосибирске.

Мишустин присутствовал при запуске линии розлива разработанной "Вектором" вакцины для профилактики COVID-19 "ЭпиВакКорона" в форме шприц-доз. Премьер отметил хорошую работу  российских ученых и медиков, которые работают над антивирусными препаратами, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мишустин открыл линию розлива вакцины "ЭпиВакКорона"
Михаил Мишустин открыл линию розлива вакцины "ЭпиВакКорона"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.