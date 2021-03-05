Мишустин призвал расширить производство российских вакцин

Препараты должны занять соответствующие ниши на рынке

Масштабы производства российских вакцин надо расширить. Это необходимо, чтобы препараты заняли соответствующие ниши на рынке, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Связь науки, медицины с производством - это важная цепочка. И я очень надеюсь, что масштабирование даст возможность всем нашим вакцинам - "ЭпиВакКороне" и всем, которые были зарегистрированы, - стать надежным оплотом в борьбе как с коронавирусом, так и вообще с инфекциями", - подчеркнул премьер во время посещения центра "Вектор" в Новосибирске.

Мишустин присутствовал при запуске линии розлива разработанной "Вектором" вакцины для профилактики COVID-19 "ЭпиВакКорона" в форме шприц-доз. Премьер отметил хорошую работу российских ученых и медиков, которые работают над антивирусными препаратами, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"