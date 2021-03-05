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Россиянки рассказали, что им нужно для счастья

12:19
  • пятница
  • 05 марта 2021

Женщины готовы тратить много сил, чтобы улучшить свое положение

Россиянки признались, что важнейшими составляющими счастливой жизни для них является наличие собственной жилплощади, качественная медицина, питание и образование, а также возможность заниматься любимым делом.

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Согласно исследованию, в России женщины гораздо охотнее мужчин занимаются самообразованием и работой, чтобы улучшить свое положение.

"Около 74% жительниц крупных российских городов заявили, что в основном или полностью довольны качеством своей жизни", - показало исследование "Сбер управление активами" и "Сбербанк страхование жизни".

При этом 98% респонденток назвали свое жилье и качественную медицину основой счастливой жизни. 97% считают неотъемлемыми составляющими счастья здоровое питание и хорошее образование, а 95% нашли свое счастье в культурных развлечениях и спорте. Также современная бытовая техника является обязательной составляющей для счастья у 94% женщин, а интересная работа - у 93% опрошенных.

Кроме того, 93% россиянок надеются поменять жизнь в лучшую сторону через получение хорошего образования, у мужчин этот показатель равен 86%. Около 88% женщин против 85% мужчин готовы к упорной работе или ее смене, а также к участию в общественной жизни. 79% представительниц прекрасного пола надеются изменить свое положение через открытие собственного бизнеса, а 40% - посредством переезда в города с лучшей возможностью для трудоустройства. Что касается инвестирования, то найти счастье при помощи него рассчитывают 57% женщин и 71% мужчин, передает РИА Новости.

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