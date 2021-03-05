Россиянки рассказали, что им нужно для счастья

Женщины готовы тратить много сил, чтобы улучшить свое положение

Россиянки признались, что важнейшими составляющими счастливой жизни для них является наличие собственной жилплощади, качественная медицина, питание и образование, а также возможность заниматься любимым делом.

Согласно исследованию, в России женщины гораздо охотнее мужчин занимаются самообразованием и работой, чтобы улучшить свое положение.

"Около 74% жительниц крупных российских городов заявили, что в основном или полностью довольны качеством своей жизни", - показало исследование "Сбер управление активами" и "Сбербанк страхование жизни".

При этом 98% респонденток назвали свое жилье и качественную медицину основой счастливой жизни. 97% считают неотъемлемыми составляющими счастья здоровое питание и хорошее образование, а 95% нашли свое счастье в культурных развлечениях и спорте. Также современная бытовая техника является обязательной составляющей для счастья у 94% женщин, а интересная работа - у 93% опрошенных.

Кроме того, 93% россиянок надеются поменять жизнь в лучшую сторону через получение хорошего образования, у мужчин этот показатель равен 86%. Около 88% женщин против 85% мужчин готовы к упорной работе или ее смене, а также к участию в общественной жизни. 79% представительниц прекрасного пола надеются изменить свое положение через открытие собственного бизнеса, а 40% - посредством переезда в города с лучшей возможностью для трудоустройства. Что касается инвестирования, то найти счастье при помощи него рассчитывают 57% женщин и 71% мужчин, передает РИА Новости.

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