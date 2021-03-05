Украинского депутата исключили из фракции за выступление на русском языке

Парламентарий осознал ошибку и раскаялся

Выступление на русском языке стоило депутату Харьковского областного совета Александру Дорошенко места во фракции. Коллеги по партии "Европейская солидарность" не простили парламентарию ошибки – хотя он и принес извинения в посте на своей странице в Facebook.

В партии заявили, что депутат выступал "на языке страны-агрессора" и игнорировал замечания от коллег. В ответ Дорошенко пояснил, что использовал русский язык из-за волнения.

"Разволновался, поэтому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском. Хочу извиниться перед обществом, а также перед своими коллегами по партии "Европейская Солидарность". Моя реакция на замечания коллег должна была быть другой", - написал депутат.

Дорошенко пообещал в будущем общаться на публике только на украинском языке В то же время, он признал, что является русскоязычным - как и большинство харьковчан. При этом большинство подписчиков нардепа также признались, что испытывают значительные трудности, общаясь на украинском языке – им постоянно хочется перейти на родной русский.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"