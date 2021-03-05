Главархив открыл доступ ко всем документам об утраченных храмах и монастырях

Это уникальные документы

Документы об утраченных в начале XX века храмах и часовнях столицы теперь доступны онлайн. Уникальные сведения о 118 объектах опубликовал Главархив столицы.

"Все эти архитектурные объекты были утрачены в 1920-1930-х годах. Планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов можно посмотреть на сайте архивного ведомства в разделе "Уникальные документы", - сообщили в столичной мэрии.

Специалисты Главархива ведут масштабную работу по поиску и определению значимости документов. Затем они отбирают документы, которые имеют несомненную историческую ценность и существуют в единственном экземпляре. Среди опубликованных сведений - чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, чертежи больницы имени братьев Бахрушиных с церковью Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" и документы о деревянной церкви Преподобного Сергия Радонежского.

"С момента старта проекта в октябре 2020 года, менее чем за полгода, усилиями Главархива Москвы и Госинспекции по недвижимости было выявлено более 300 ценных и уникальных документов - чертежей, планов и рисунков, касающихся архитектуры 118 православных церквей и соборов", - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В свою очередь заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что в будущем власти столицы откроют онлайн-доступ к документам нереализованных грандиозных архитектурных проектов начала советской эпохи.

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