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Роспотребнадзор разрешил прививать пожилых вакциной "ЭпиВакКорона"

12:02
  • пятница
  • 05 марта 2021

Клиническое исследование завершено успешно

Россияне старше 60 лет могут получить прививку от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона". Выдано разрешение на применение препарата у пожилых, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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"Вакцина "ЭпиВакКорона" успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Решение о внесении изменений в регистрационное досье вакцины Минздрав принял 3 марта. Теперь препарат показан для профилактики коронавирусной инфекции у взрослых старше 18 лет. Ранее в инструкции к вакцине устанавливалась верхняя граница возраста – 60 лет, напоминает ТАСС.

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