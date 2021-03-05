Экипаж МКС окончательно заделает первую трещину на модуле "Звезда"

Будет установлена накладка

Над устранением утечки на Международной космической станции работает в пятницу экипаж МКС. Россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков намерены окончательно заделать одну из двух трещин в модуле "Звезда", передает "ТВ Центр".

Небольшая утечка воздуха в промежуточной камере была зафиксирована в сентябре 19-го года. В октябре 20-го космонавты обнаружили первую трещину. Её размер превышает допустимую величину. Попытки устранить неисправность при помощи скотча и специального пластилина оказались неудачными.

Сегодня на место будет нанесён третий слой герметика и установлена накладка. К 12 марта планируется заделать и вторую трещину. Как сообщают в Роскосмосе, экипажу и станции опасность не угрожает.

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