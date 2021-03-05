Собянин в преддверии 8 марта вручил награды отличившимся москвичкам

Среди них - учителя и врачи

В преддверии 8 марта Сергей Собянин традиционно вручил награды женщинам, отличившимся в различных областях. Торжественная церемония состоялась в пятницу в Белом зале мэрии, передает "ТВ Центр".

В числе приглашённых - медики, педагоги, деятели культуры и работники транспортной отрасли. Всего - 45 человек.

"Во многом мы прошли эти испытания благодаря этим замечательным, трудолюбивым, талантливым и смелым женщинам. Врачам, которые стояли на передовой во время пандемии, многие из них ушли в изоляцию, жили в гостиницах, оторвавшись от своих родных, близких, мужей, детей", - сказал Собянин.

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