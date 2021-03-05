ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин в преддверии 8 марта вручил награды отличившимся москвичкам

14:52
  • пятница
  • 05 марта 2021

Среди них - учителя и врачи

В преддверии 8 марта Сергей Собянин традиционно вручил награды женщинам, отличившимся в различных областях. Торжественная церемония состоялась в пятницу в Белом зале мэрии, передает "ТВ Центр".

В числе приглашённых - медики, педагоги, деятели культуры и работники транспортной отрасли. Всего - 45 человек.

"Во многом мы прошли эти испытания благодаря этим замечательным, трудолюбивым, талантливым и смелым женщинам. Врачам, которые стояли на передовой во время пандемии, многие из них ушли в изоляцию, жили в гостиницах, оторвавшись от своих родных, близких, мужей, детей", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин и Ирина Алферова
Сергей Собянин и Ирина Алферова
Сергей Собянин вручает награды
Сергей Собянин вручает награды
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.