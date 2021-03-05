ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем

14:55
  • пятница
  • 05 марта 2021

На счету актрисы - десятки ролей в кино и театре

В пятницу свой юбилей отмечает яркая и талантливая актриса театра и кино Елена Яковлева. С 60-летием народную артистку России поздравил Владимир Путин.

Президент отметил её непревзойденное мастерство, обаяние, а также беззаветную преданность избранному делу. Творческий путь Едены Яковлевой начался ещё в студенческие годы - во время учёбы в ГИТИСе. Однако всенародную славу принесла роль Тани Зайцевой в скандальном фильме "Интердевочка".

Успех упрочили и другие ленты - среди них "Анкор, ещё анкор!", "Ретро втроём" и сериал "Каменская". Всего же на счету актрисы десятки работ в кино, театре и даже на телевидении. Её талант не раз признавали не только в России, но и за рубежом. Елена Яковлева лауреат множества государственных и международных премий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Елена Яковлева
Елена Яковлева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.