Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем

На счету актрисы - десятки ролей в кино и театре

В пятницу свой юбилей отмечает яркая и талантливая актриса театра и кино Елена Яковлева. С 60-летием народную артистку России поздравил Владимир Путин.

Президент отметил её непревзойденное мастерство, обаяние, а также беззаветную преданность избранному делу. Творческий путь Едены Яковлевой начался ещё в студенческие годы - во время учёбы в ГИТИСе. Однако всенародную славу принесла роль Тани Зайцевой в скандальном фильме "Интердевочка".

Успех упрочили и другие ленты - среди них "Анкор, ещё анкор!", "Ретро втроём" и сериал "Каменская". Всего же на счету актрисы десятки работ в кино, театре и даже на телевидении. Её талант не раз признавали не только в России, но и за рубежом. Елена Яковлева лауреат множества государственных и международных премий.

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