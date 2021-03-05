За год сотрудники колл-центра по COVID-19 приняли 1,8 млн звонков

Москвичи могли получить ответы на вопросы о коронавирусе

Сегодня ровно год, как мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Сразу в кратчайшие сроки в городе был создан колл-центр, где москвичи могли оформить больничный лист без посещения медучреждений. Документ доставляли на дом.

Операторы колл-центра также обзванивали заболевших и тех, кто с ними контактировал. За год удалось выявить более 2 миллионов контактных лиц. Ответы на вопросы о коронавирусе москвичи могли получить на горячей линии, передает "ТВ Центр".

За год операторы приняли миллион 800 тысяч звонков. Оказывали и социальную помощь. Это доставка продуктов, лекарств, кормов для домашних животных, дрова для садовых домов, а также оформление пособий по безработице на период домашнего режима. С начала пандемии оказано почти 700 тысяч таких услуг, более 80 процентов выполнялось день в день.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"