Спустя год пандемии в Москве осталось только два COVID-обсерватора

Ситуация позволила вернуть остальные к обычной работе

На базе реабилитационных центров, пансионатов и санаториев Москвы за год были созданы 15 обсервационных пунктов. Там временно проживали горожане, болеющие коронавирусом в лёгкой форме, но не имеющие возможности самоизолироваться дома. Сейчас большинство центров возвращаются к своей обычной работе, передает "ТВ Центр".

"Ситуация в Москве с коронавирусом улучшилась, потребность в обсервационных центрах стала снижаться. Сейчас работают два обсервационных центра. Мы приняли 12 тысяч человек, и, конечно, в каждом центре мы обеспечили комфортное и безопасное размещение и гостей, и персонала", - сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин.

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