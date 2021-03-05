Ни единого разреза: в ГКБ №13 суставы лечат по новейшей методике

Процедура занимает меньше часа

В 13-й городской больнице освоили новую методику лечения суставов. Процедура длится не более часа, при этом - ни единого разреза, а поражённые ткани восстанавливаются намного быстрее, чем после обычных операций. Хирург запускает процесс восстановления, а дальше природа всё делает сама.

После завершения операции на суставе пациент может самостоятельно встать со стола и пойти домой, говорят врачи. Настолько эффективна новая методика лечения разрушения костей и связок опорно-двигательного аппарата – стромально-васкулярная фракция.

Сотрудница больницы Наталья Шувалова одна из первых опробовала новый метод. На себе. У женщины как раз были проблемы с коленом. И классическая операция не дала нужного результата. Кроме того, медленно шло восстановление. Поэтому узнав о новой системе, раздумывать не стала.

"Новые технологии как раз мы планируем внедрять и расширять в этом отделении, потому что в прошлом году у нас уже был опыт, мы пролечили 100 пациентов по новым технологиям и планируем расширить вмешательство по данному профилю. И в том числе не только суставы хотим лечить, но и перейти к хирургии кисти", - рассказал главный врач ГКБ №13 Сергей Аракелов.

Пациенты травматологического отделения 13-й ГКБ бесплатно проходят лечение по этой методике уже целый год. В планах наращивать темпы, признаётся главный врач. Хотя простых операций и не бывает, как считают медики, данная процедура исключает полосные разрезы и занимает не больше часа. Но что самое главное, можно после вмешательства самому вернуться домой.

Процедура подготовки клеточного концентрата занимает около 40 минут. После добавления богатой тромбоцитами плазмы, инъекция готова для введения в сустав.

Стромально-васкулярная фракция не лечит пациента. Она лишь запускает естественную способность организма к восстановлению. Это уникальная разработка. Далее природа все делает сама. Стромальные клетки являются предшественниками стволовых. Вместе с плазмой человека фракция запускает активное восполнение собственных утраченных клеток без единого синтетического вмешательства. Человек исцеляет сам себя.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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