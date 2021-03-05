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ВОЗ установила сроки окончания пандемии коронавируса

12:42
  • пятница
  • 05 марта 2021

Это не означает, что вирус исчезнет

Пандемия коронавируса окончится к 2022 году. Человечество получило инструменты для борьбы с инфекцией и вакцину, отметил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения. В то же время, предупреждает Ханс Клюге, странам важно не торопиться со снятием ограничений.
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"Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина", — заявил представитель ВОЗ в интервью изданию Welt.

Клюге подчеркнул: это не означает, что вирус совсем исчезнет. Кроме того, в этом деле необходима, по словам представителя ВОЗ, "европейская солидарность" - нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие- нет. Также ситуация может вернуться к началу, если государства начнут слишком быстро отказываться от введенных на время пандемии ограничений, считает Клюге.

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