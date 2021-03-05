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Женщины-помощницы машиниста начинают работать на "Ласточках"

15:12
  • пятница
  • 05 марта 2021

Все они проходят тщательную подготовку

В пятницу, в преддверии праздника, на линию скоростных поездов "Ласточка" впервые выходят женщины - помощницы машиниста. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Женщины‑машинисты успешно работают на Филевской линии метро

Одна из выпускниц Виктория Власенкова заступает в бригаду, работающую на Московском центральном кольце. Она прошла сложный отбор и тщательную подготовку: кроме правил эксплуатации, изучала устройство поезда, как действовать в критических ситуациях.

Исполнить свою мечту детства Виктория смогла после того, как в прошлом году расширили перечень доступных для женщин профессий.

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Помощница машиниста на МЦК
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