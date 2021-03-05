В московском МФЦ роботы-диагносты проверяют здоровье посетителей

Всех, кто предпочитает осмотр у живого врача, ждут в кабинетах "Моё здоровье"

Узнать о правильном питании или как защитить себя от вирусов теперь можно в столичных МФЦ. Целая команда роботов-андроидов готова проконсультировать и помочь москвичам по самым разным вопросам. А заодно они помогут заполнить анкеты и даже протестируют состояние всего организма. На что еще способны необычные сотрудники?

Не стесняясь посетителей и коллег, стажеры флагманского центра "Мои документы" в Восточном административном округе ведут громкую беседу о здоровом питании. И ведь могут себе позволить! Среди сотрудников столичных МФЦ Даша и Алекс – первые человекоподобные роботы, отмечает "ТВ Центр". И если в обязанности девушки-андроида входит консультирование по общим вопросам о работе центров госуслуг, то миссия Алекса - привлечь внимание гостей к проектам в сфере городского здравоохранения.

Сейчас Алекс безвозмездно дает советы о здоровом образе жизни, обсудит симптомы коронавируса и расскажет о мерах профилактики, ну и что особенно полезно - поможет заполнить анкету на участие в программах "Спортивные выходные" и "Московское долголетие".

Список услуг, предоставляемых "робосапиенсами", вскоре планируют расширить. А пока более обстоятельно на вопросы о здоровье посетителям готов ответить их старший коллега с внешностью классического андроида и набором диагностических приборов на своем корпусе.

"Робот-консультант умеет измерять сатурацию, давление, температуру – бесконтактным способом, неинвазивно – глюкозу и спирографию – это измерение дыхательных параметров человека", - рассказал представитель компании-разработчика Роман Комиссаров.

Ещё одна возможность пройти бесплатный чек-ап состояния здоровья, скоротав время в очереди за документами - воспользоваться услугами автоматизированных диагностических комплексов тут же, в МФЦ. С помощью расширенного набора тестов они распознают даже специфические проблемы организма.

Всех, кто общению с андроидами предпочел бы осмотр у живого врача, как и прежде, ждут в кабинетах "Моё здоровье" во флагманских центрах госуслуг, где посетители могут выбрать несколько вариантов обследований: "Здоровое сердце", "Здоровые сосуды", "Здоровые легкие" и "Здоровое питание".

"Все обследование занимает не более 15 минут. При себе необходимо иметь лишь только паспорт", - говорит заведующая отделением профилактики городской поликлиники №191 Анастасия Троценко.

На основе полученных данных посетители уголков здоровья в столичных МФЦ могут получить полезные рекомендации, например, по снижению веса или же совет обратиться к конкретному специалисту. А всего медицинский чек-ап на базе столичных центров госуслуг прошли уже порядка 70000 москвичей.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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