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Первые подснежники расцвели в "Аптекарском огороде"

15:24
  • пятница
  • 05 марта 2021

Надвигающиеся морозы им не страшны

В Аптекарском огороде начинают распускаться первые подснежники. Правда, разглядеть эти хрупкие бутоны среди других ярких первоцветов, и уж тем более рядом с пёстрыми тюльпанами, трудновато.

Если присмотреться, окажется, что подснежники - совершенно разные. Только в Аптекарском огороде их шесть видов. Растут они не только в оранжерее, но и на открытой территории, где ещё лежит снег. Одни уже показали свои изящные лепестки, другие вот-вот распустятся. Белоснежным покрывалом площадка покроется совсем скоро.

"Увидеть их можно будет буквально через неделю - 10 дней после того, как сходит снег. Они за это время успевают вырасти. Вот сейчас снова мороз, потом обещают морозную неделю, морозы для них не страшны. У них есть такие специальные биохимические соединения, которые позволяют им терпеть любые морозы. Это совершенно удивительно явление! Когда морозы заканчиваются, они продолжают цикл развития и цветения", - объясняет директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм.

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