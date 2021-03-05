"Союзмультпарк" и Шопен в планетарии: афиша на выходные в Москве

Где весело и с пользой провести время?

Посмотреть, как распускаются подснежниками, можно уже в эти выходные. А потом отправиться в путешествие по вселенной, пройтись по кошачьим тропам или погонять по подмосковным трассам, ещё и на премьеру успеть - в Малый театр! Ну а тем, кто решит провести время дома - главное остаться на нашем канале.

Не зря все так сильно ждут весну. Первые выходные марта – это настоящий праздник, полный сюрпризов и приятных неожиданностей. Например, кто бы мог подумать, что в Государственном академическом Малом театре поставят "Буратино"? А ведь поставили!

Режиссёр-постановщик – сам худрук Юрий Соломин. В театре говорят – это спектакль-мечта. Актёры счастливы, когда зрители вступают с ними в диалог. Секрет успеха прост: лучшие театральные традиции, плюс, советы собственных детей.

Продолжить общение "на равных" с собственными детьми поможет "Союзмультпарк". Путешествие – внутрь мультфильма, создание собственных работ – хоть из подручных материалов, хоть - в трёхмерном пространстве. 18 интерактивных аттракционов! Вот уж где сказка становится былью.

Закрепить эффект купольного кинотеатра с мультиками можно под гигантским куполом в Московском планетарии. Вселенная – под музыку Шопена, Рахманинова, Чайковского. За уникальным роялем не менее уникальный Иван Бессонов. Юный виртуоз превращает женский день из международного - в межгалактический.

После музыкальной фантастики самое время вернуться в реальный, земной, животный мир. Московский зоопарк встречает весну новым режимом работы – плюс один час. И весёлым квестом под названием "Кошачья неделя". Все желающие могут броситься на поиски спрятанных на территории секретных табличек с вопросами о кошках. А тем, для кого этой скорости недостаточно, прямая дорога на гоночные трассы.

Крутой дрифт и не менее крутой вираж – всё это трек-дни на подмосковных трассах. Папа – на авто, дети – на лыжах. Но лишь до тех пор, пока мама не позовёт к телеэкрану. На канале "ТВ Центр" – парад премьер.

В субботу – "Кукольный домик". Может ли обычная женщина с необычными способностями вернуться к нормальной жизни? Убийство с помощью психотропного препарата ставит на этой мечте жирный крест. Но у мужчин куда большие проблемы.

Леденящая кровь премьера "Золотая кровь. Чёрный Орлов". Чем опасны закрытые вечеринки? И откуда в приличном обществе может взяться труп Наполеона?

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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