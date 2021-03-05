ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп выставил на продажу флоридскую "дачу" за 49 миллионов

13:06
  • пятница
  • 05 марта 2021

Покупатель автоматически получает членство в гольф-клубе экс-президента

Принадлежащий Дональду Трампу особняк на берегу океана во флоридском Палм-Бич выставлен на продажу. Сделку проводит компания, зарегистрированная на экс-президента США и его семью. Просят за виллу 49 миллионов долларов.
Трамп: США будут зависеть от российской нефти

Как сообщает издание New York Post, объект расположен по соседству с резиденцией Мар-а-Лаго, где Дональд Трамп сейчас проживает. Покупателя ждет бонус: он автоматически получает статус полноправного члена гольф-клуба Трампа. Эта привилегия доступна всем проживающим на Вудбридж-роуд.

Особняк был построен в 1956 году, с тех пор неоднократно перестраивался по современным стандартам. Компания Трампа  купила виллу в 2018 году у сестры экс-президента, бывшей судьи Мэриэнн Трамп-Бэрри. Покупка обошлась семейству в 18,2 миллиона долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Доналд Трамп
Доналд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.