Трамп выставил на продажу флоридскую "дачу" за 49 миллионов

Покупатель автоматически получает членство в гольф-клубе экс-президента

Принадлежащий Дональду Трампу особняк на берегу океана во флоридском Палм-Бич выставлен на продажу. Сделку проводит компания, зарегистрированная на экс-президента США и его семью. Просят за виллу 49 миллионов долларов.

Как сообщает издание New York Post, объект расположен по соседству с резиденцией Мар-а-Лаго, где Дональд Трамп сейчас проживает. Покупателя ждет бонус: он автоматически получает статус полноправного члена гольф-клуба Трампа. Эта привилегия доступна всем проживающим на Вудбридж-роуд.

Особняк был построен в 1956 году, с тех пор неоднократно перестраивался по современным стандартам. Компания Трампа купила виллу в 2018 году у сестры экс-президента, бывшей судьи Мэриэнн Трамп-Бэрри. Покупка обошлась семейству в 18,2 миллиона долларов.

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