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Москва рассматривает различные сценарии защиты от санкций Запада

13:38
  • пятница
  • 05 марта 2021

В центре внимания – интересы граждан и бизнеса

Угроза введения новых санкций в отношении России со стороны Запада учитывается в Кремле. Прорабатываются различные сценарии для защиты интересов граждан и бизнеса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль пообещал защитить интересы россиян от новых санкций Запада

"Конечно же, в России понимают это, учитывают это. И прорабатывают различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса", - сказал представитель Кремля. Песков ответил на вопрос журналиста, есть ли у Москвы план действий на случай принятия Западом новых ограничительных мер.

Как сообщалось ранее, США и ЕС рассматривают возможность принятия нового пакета санкций в отношении России. Запад приписывает Москве использование химического оружия, напоминает РИА Новости.

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