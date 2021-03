Переезд в Лондон, дизайн и театр: как живет исполнительница хита "Когда я стану кошкой"

Мария Ржевская запомнилась россиянам по "Фабрике звезд-2"

"Фабрика звезд" подарила отечественной эстраде немало ярких имен и запоминающихся образов, однако не все участники популярного проекта в последствии решили связать жизнь с музыкой. В их числе и Маша Ржевская, которая ярко, но недолго блистала на телеэкранах. ТВЦ.RU выяснил, как сложилась жизнь некогда популярной певицы.

В марте Марии Ржевской исполняется 34 года. Она родилась в семье бывших актеров "Современника", однако родители расстались. Несмотря на развод, развитию Маши и ее старшей сестры Ксюши (которая также участвовала в "Фабрике звезд", но в четвертом сезоне), уделяли много внимания. Девочки с детства занимались музыкой, теннисом и плаванием, а затем Машу заинтересовал бильярд. Будучи девятиклассницей, сестра уговорила будущую звезду сходить с ней на кастинг "Фабрики звезд-2", где, к удивлению многих, жюри выбрало не Ксюшу, а бойкую и яркую 16-летнюю Машу.

Ржевской удалось дойти до финала, но призовое место она так и не заняла, уступив Полине Гагариной, Елене Терлеевой, Елене Темниковой и Юлии Савичевой. Однако песня Маши "Когда я стану кошкой" быстро запомнилась и полюбилась россиянам. Для поддержания сценического образа девушка даже нарастила себе клыки, которые в последствии все же пришлось удалить.

Телепроект стал судьбоносным для девушки. Именно там она познакомилась со своим будущим мужем, директором компании "АРС" Вячеславом Кормильцевым. Роман Кормильцева и Ржевской не устроил продюсера певицы Максима Фадеева, который требовал от нее больше времени уделять творчеству, а не любви. Однако Мария выбрала семейную жизнь – вышла замуж и родила супругу дочь Элизу Фредерику.

В 2009 году семья решила сменить место жительства и переехать в Лондон. Ради этого Кормильцев продал свои акции ООО "Радио Любовь" (Love Radio) и ООО "Медиа Холд" (XFM и "Радио Дача"). Талантливая артистка быстро освоилась в новой стране и занялась актерской игрой. Она окончила Институт театра и кино Ли Страсберга и отучилась на курсах London School of Musical Theatre. При этом занятия музыкой Мария также не забросила, и иногда выступает с музыкальными номерами. Также Ржевская несколько раз получала приглашения от американских кинорежиссеров и снялась в короткометражных фильмах, сыграла главную роль в картине британского режиссера Тимоти Рейнарда Let the Die Be Cast: Initium. Артистка взяла себе псевдоним Мария Кая, под которым активно выступает.

Мария окончила Parsons Fashion design в Париже и реализовала себя как дизайнер интерьеров. Среди ее работ - коммерческие проекты для многих ведущих фирм, в том числе и GGA (Guy Greenfield Architects), MLS Architekten. Среди частных клиентов Ржевской числятся граждане России, Испании и Сингапура, а основанная ею компания Sketch the Space занимается разработкой архитектурных дизайнов различных интерьеров.

В прошлом году Ржевская поучаствовала в большом концерте "Фабрики звезд" наряду с остальными "выпускниками" проекта, снова, пусть и ненадолго, вернувшись на российскую сцену.

