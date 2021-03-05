В Москве запустили первую в стране сеть 5G для пользователей

Доступна она пока не всем

Российский сотовый оператор МТС запустил первую в стране пользовательскую пилотную сеть связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы.

Абоненты с 5G-совместимыми смартфонами смогут подключиться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками. У них будет возможность испытать преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi.

В пилотной сети пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц, передает РБК.

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