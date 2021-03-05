Захарова: Москва готовит к публикации ответный стоп-лист граждан США

Это реакция на последние антироссийские санкции

Мария Захарова пообещала в скором времени порадовать вводящих санкции против России американских коллег. Москва готовит к публикации ответный стоп-лист, сообщила официальный представитель МИД.

"Учитывая, как они себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет", - сказала Захарова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона намеренно не привлекала внимание публики к ответным мерам. Однако на Западе придали этой истории феерическое информационное измерение. В Москве их, по словам Захаровой, "услышали и восприняли".

2 марта США объявили о введении санкций в отношении России. Причиной назвали ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. По этой же причине пакет санкций принял ЕС. Вашингтон вдобавок принял несколько законов, подразумевающих санкции против участников строительства "Северного потока-2".

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