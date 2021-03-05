ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова: Москва готовит к публикации ответный стоп-лист граждан США

13:53
  • пятница
  • 05 марта 2021

Это реакция на последние антироссийские санкции

Мария Захарова пообещала в скором времени порадовать вводящих санкции против России американских коллег. Москва готовит к публикации ответный стоп-лист, сообщила официальный представитель МИД.
Захарова назвала "ничтожными" санкции ЕС

"Учитывая, как они себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет", - сказала Захарова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона намеренно не привлекала внимание публики к ответным мерам. Однако на Западе придали этой истории феерическое информационное измерение. В Москве их, по словам Захаровой, "услышали и восприняли".

2 марта США объявили о введении санкций в отношении России. Причиной назвали ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. По этой же причине пакет санкций принял ЕС. Вашингтон вдобавок принял несколько законов, подразумевающих санкции против участников строительства "Северного потока-2".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.