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Путин обсудил с Совбезом обеспечение интересов России в мире

14:38
  • пятница
  • 05 марта 2021

Встреча прошла в формате видеоконференции

В пятницу в Кремле Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает "ТВ Центр".
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Во встрече, которая прошла в формате видеоконференции, приняли участие председатели обеих палат парламента, заместитель председателя и секретарь Совбеза, руководитель администрации президента и главы профильных ведомств. В повестке - актуальные вопросы внутренней и международной проблематики.

"Мы с вами сегодня обсудим ряд вопросов международной повестки дня, обеспечение интересов России на направлении международного экономического сотрудничества, в политической сфере. У нас есть подготовленные сообщения на этот счет. Давайте работать", - сказал Путин.

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