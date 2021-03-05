Памела Андерсон решила навсегда покинуть США

Звезда "Спасателей Малибу" переезжает в Канаду

Памела Андерсон уезжает из Америки навсегда. Звезда "Спасателей Малибу" избавляется от своей недвижимости в Калифорнии и перебирается в Канаду.

53-летняя актриса признается, что ей нелегко оставлять особняк, строительством которого с нуля она сама занималась. В 2000 году Андерсон купила участок за 1,8 миллиона долларов – теперь же рассчитывает получить от продажи дома около 15 миллионов.

"С этим домом у меня связано множество сексуальных и веселых воспоминаний", призналась звезда изданию The New York Post.

Одной из причин своего решения покинуть Штаты Андерсон называет свою борьбу за освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ему до сих пор грозит экстрадиция в США, где разоблачителя американских секретов обвиняют в шпионаже и намерены заключить в тюрьму на 175 лет. Канадско-американская актриса и модель заявляет, что гордится своим двойным гражданством и уверена: Америка в конце концов поступит с ее героем по справедливости.

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