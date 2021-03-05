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Армения отказалась от участия в "Евровидении-2021"

15:14
  • пятница
  • 05 марта 2021

Отказ обоснован нехваткой времени для должной подготовки номера

Армения отказалась от участия в ежегодном песенном конкурсе "Евровидение". По сообщению общественного телевидения республики, из-за последних событий страна не смогла должным образом подготовиться к конкурсу.
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"После детальных обсуждений и переговоров общественное телевидение заявляет, что Армения в этом году не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение", - сообщили на странице медиаресурса в Facebook.

Впервые Армения приняла участие в "Евровидении" в 2006 году. Лучший результат - четвертое место - в 2008 году показала певица Сирушо, а также Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.

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