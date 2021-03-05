Армения отказалась от участия в "Евровидении-2021"

Отказ обоснован нехваткой времени для должной подготовки номера

Армения отказалась от участия в ежегодном песенном конкурсе "Евровидение". По сообщению общественного телевидения республики, из-за последних событий страна не смогла должным образом подготовиться к конкурсу.

"После детальных обсуждений и переговоров общественное телевидение заявляет, что Армения в этом году не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение", - сообщили на странице медиаресурса в Facebook.

Впервые Армения приняла участие в "Евровидении" в 2006 году. Лучший результат - четвертое место - в 2008 году показала певица Сирушо, а также Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"