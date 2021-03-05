Названы сроки начала масштабной вакцинации "Эпиваккороной"

Препарат разработан центром "Вектор"

Масштабная вакцинация препаратом от коронавируса "Эпиваккорона" начнется во второй половине марта. Об этом заявил гендиректор новосибирского центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию ", - сказал Максютов в эфире телеканала "Россия-1".

Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона" разработана учеными Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". 5 марта стало известно, что Роспотребнадзор одобрил применение препарата при вакцинации граждан старше 60 лет. В инструкцию внесены соответствующие изменения.

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