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Названы сроки начала масштабной вакцинации "Эпиваккороной"

14:40
  • пятница
  • 05 марта 2021

Препарат разработан центром "Вектор"

Масштабная вакцинация препаратом от коронавируса "Эпиваккорона" начнется во второй половине марта. Об этом заявил гендиректор новосибирского центра "Вектор" Ринат Максютов.
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"Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию ", - сказал Максютов в эфире телеканала "Россия-1".

Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона" разработана учеными Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". 5 марта стало известно, что Роспотребнадзор одобрил применение препарата при вакцинации граждан старше 60 лет. В инструкцию внесены соответствующие изменения.

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