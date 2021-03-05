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Медведев назвал главную проблему соцсетей

14:44
  • пятница
  • 05 марта 2021

Законодательная база для них только формируется

Как заявил в ходе приема граждан председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, сегодня основная проблема интернета в целом и социальных сетей в частности заключается в том, что это - совершенно новая коммуникативная среда, для которой только создается законодательство.
Путин предупредил, что интернет может разрушить общество изнутри

"В нашей стране мы его пробуем только сейчас создать и использовать, а в других странах оно зачастую не применяется, что приводит к тому, что социальные сети сами диктуют правила игры", - приводит слова Медведева ТАСС.

Он подчеркнул, что это соцсети существуют для людей, а не наоборот. По словам председателя "Единой России", деятельность социальных сетей и IT-компаний обязательно должна регулироваться законодательно - в том числе в международном формате.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что интернет уже проник во все сферы жизни, и поэтому он должен подчиняться не просто формальным законам и юридическим правилам, но и моральным устоям общества.

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