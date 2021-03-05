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Минцифры пообещало не лишать россиян домашнего интернета

14:59
  • пятница
  • 05 марта 2021

Ранее о возможных проблемах писали СМИ

В пятницу РБК со ссылкой источники написал, что 11 марта закончится срок действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, в связи с чем операторам беспроводного фиксированного доступа в интернет придется отключить свои сети. Ситуацию прокомментировали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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"Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание ГКРЧ, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц", - приводит ТАСС заявление Андрея Канцурова - директора департамента государственной политики в сфере связи.

Он добавил, что операторы должны будут заменить абонентское оборудование, чтобы перебои со связью были исключены.

Как уточнили в "Ростелекоме", речь в данном случае идет о нескольких тысячах пользователей в некоторых регионах страны. По словам представителя провайдера, все дело в том, что в этом году ГКРЧ пока не собиралась, но в продлении разрешения сомнений нет.

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