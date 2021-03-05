Переживающей за мужа Елизавете II подарили щенков корги

Королева не хотела заводить новых питомцев

Елизавете II подарили двух щенков корги, чтобы таким образом отвлечь ее от переживаний о муже. Сейчас супруг королевы Великобритании находится в больнице, недавно он перенес операцию на сердце.

Собаки живут в королевском дворце всего несколько недель, но уже освоились и чувствуют себя там как дома, сообщил инсайдер. Пол и клички подаренных щенков пока не разглашаются, передает The Sun.

До подарка у Елизаветы II оставался только один питомец - смесь корги и таксы по кличке Кэнди. Ранее королева заявила, что не хочет заводить новых собак в виду своего возраста – чтобы питомцы не грустили, когда ее не станет.

Принца Филиппа госпитализировали 16 февраля по рекомендации врачей из-за обнаруженной инфекции. 1 марта его перевели из лондонской больницы им. короля Эдуарда VII в госпиталь Святого Варфоломея. Отмечается, что инфекцию пока так и не вылечили. При этом во дворце заявили, что болезнь не связана с коронавирусом. Также ему сделали операцию на сердце, сейчас принц Филипп проходит реабилитацию.

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