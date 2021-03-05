ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Переживающей за мужа Елизавете II подарили щенков корги

15:33
  • пятница
  • 05 марта 2021

Королева не хотела заводить новых питомцев

Елизавете II подарили двух щенков корги, чтобы таким образом отвлечь ее от переживаний о муже. Сейчас супруг королевы Великобритании находится в больнице, недавно он перенес операцию на сердце.
Супруг Елизаветы II перенес операцию на сердце

Собаки живут в королевском дворце всего несколько недель, но уже освоились и чувствуют себя там как дома, сообщил инсайдер. Пол и клички подаренных щенков пока не разглашаются, передает The Sun.

До подарка у Елизаветы II оставался только один питомец - смесь корги и таксы по кличке Кэнди. Ранее королева заявила, что не хочет заводить новых собак в виду своего возраста – чтобы питомцы не грустили, когда ее не станет.

Принца Филиппа госпитализировали 16 февраля по рекомендации врачей из-за обнаруженной инфекции. 1 марта его перевели из лондонской больницы им. короля Эдуарда VII в госпиталь Святого Варфоломея. Отмечается, что инфекцию пока так и не вылечили. При этом во дворце заявили, что болезнь не связана с коронавирусом. Также ему сделали операцию на сердце, сейчас принц Филипп проходит реабилитацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Елизавета II
Елизавета II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.