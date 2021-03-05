На Берлинском фестивале победил фильм "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно"

Это сатирическая картина об учительнице

На Берлинском кинофестивале определились обладатели наград: главный приз - "Золотого медведя" - получила лента "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" румынского режиссера Раду Жуде.

С 1 по 5 марта проходил первый этап смотра. Второй состоится в июне, тогда же проведут торжественную церемонию награждения.

"Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" - сатирическая картина. Она рассказывает об учительнице истории в престижной школе: в интернет попадает ролик интимного характера с ее участием, из-за чего ее карьера оказывается под угрозой. Примечательно, что все артисты снимались в масках.

Для Жуде это не первая награда в Берлине. В 2015-м он получил "Серебряного медведя" за фильм "Браво!".

Приз за лучшую режиссерскую работу забрал Денеш Надь, венгр представил ленту о Второй мировой войне "Естественный свет".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"