Лукашенко показал белорусам "настоящую диктатуру"

В первую очередь президент Белоруссии запретил бы автомобили

Александр Лукашенко объяснил белорусам, что такое настоящая диктатура. Президент Белоруссии считает, что истинный диктатор в первую очередь запретил бы передвигаться в Минске на автомобилях – пересадил бы граждан на велосипеды.

"Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле — только на велосипедах. Вот это было бы здорово", — сказал белорусский лидер на встрече с работниками мотовелозавода в Минске.

Лукашенко признал, что с детства любил велосипеды, и уделял бы велоспорту гораздо больше времени, если бы судьба сложилась иначе. Президент Белоруссии пообещал поддерживать производство велосипедов – Лукашенко отметил, что на этом рынке очень большая конкуренция, передает БелТА.

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