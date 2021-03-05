Депутат Мосгордумы Козлов продолжил серию вебинаров для жителей Москвы

Он рассказал москвичам, как уживаться с соседями

Депутат Мосгордумы Александр Козлов провёл вебинар для жителей Новой Москвы, районов Проспект Вернадского и Тропарёво-Никулино о соседских правилах проживания в многоквартирном доме и использовании общего имущества. По итогам онлайн-встреч будут инициированы поправки в соответствующее законодательство.

"Не обязательно дружить, но уметь конструктивно общаться мы обязаны ради общего комфорта. На вебинар, посвященный соседским вопросам, зарегистрировалось более 140 участников и в течение 45 минут они задали более 20 вопросов", - сказал депутат.

По словам Козлова, некоторые проблемные темы требуют проработки. Депутат добавил, что все участники вебинара получили полезную памятку о том, как поступать в сложных ситуациях с соседями.

"Вебинар также показал, что есть вопросы, которые требуют дополнительного законодательного регулирования. И мы вместе с коллегами этим обязательно займёмся", - подчеркнул Козлов.

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