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Минздрав Украины заявил, что никогда не зарегистрирует "Спутник V"

15:28
  • пятница
  • 05 марта 2021

В Киеве не хотят принимать помощь от тех, кто "отнял у них территории"

Киев ни при каких обстоятельствах не зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.
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"Никаким аргументом вы меня не убедите ее зарегистрировать", - добавил глава ведомства в ходе выступления в Верховной раде, передает ТАСС.

На слова одного из парламентариев о том, что другие страны успешно используют разработанный в центре имени Гамалеи препарат, Степанов ответил: "У других стран Россия не отбирала территории".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подтверждений эффективности "Спутника V" нет, а граждане его страны "не кролики".

На сегодняшний день "Спутник V" одобрен для применения уже в 45-ти странах, в том числе - в двух из Евросоюза. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Эффективность препарата, как показала третья фаза клинических испытаний, составляет 91,6%. Массовая вакцинация им в России продолжается с 18 января.

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