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"Никакого сомнения": Познер назвал Россию европейским государством

15:33
  • пятница
  • 05 марта 2021

Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать нашу литературу, считает телеведущий

Телеведущий, журналист Владимир Познер считает, что Россия является европейским государством. Убедиться в этом можно, если почитать нашу литературу и послушать нашу музыку, считает он.

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"Россия - Европа. Никакого сомнения для меня нет в этом. Достаточно послушать нашу музыку, почитать нашу литературу - это же не азиатская, а европейская. То, что есть люди разной веры, ну, и что с того?" – заявил Познер в беседе с "Говорит Москва".

Телеведущий также уверен, что Россия ничем не уступает западным государствам.

"Болгария - Европа? Я полагаю, что да. У нас страна развита намного лучше, чем Болгария. Это всё ведь развитие страны - технологический, медицинский, научный. Россия как страна науки, она что, уступает Франции или Англии? По-моему, нет", - сообщил Познер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что к настоящему времени отношений между Россией и Евросоюзом на дипломатическом уровне "почти не осталось". Несмотря на это, указал министр, Россия не собирается "уходить из Европы".

"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", - сказал Лавров.

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