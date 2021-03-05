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Мишустин рассказал, как поддерживает форму

15:57
  • пятница
  • 05 марта 2021

Премьер-министр старается регулярно плавать

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, как ему удается сохранять физическую форму. Премьер-министр признался, что старается ежедневно выделять время на занятия спортом.

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"Времени не так много, но я стараюсь по утрам плавать практически каждый день, играть в хоккей, когда есть возможность, и в настольный теннис", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что плотный рабочий график оставляет мало свободного времени, но "спортом заниматься очень важно и нужно". Мишустин добавил, что у него есть несколько хобби, среди которых чтение, передает ТАСС.

"Я немножечко пытаюсь играть в хоккей, в настольный теннис, и еще есть ряд хобби, но сейчас, к сожалению, работа не позволяет серьезно культивировать другие хобби", - резюмировал премьер.

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