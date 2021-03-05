После падения мальчика с эскалатора в ТЦ Москвы возбудили дело

Будет назначена судебно-медицинская экспертиза

Как сообщается на сайте московского управления Следственного комитета, после падения ребенка с поручня эскалатора в торговом центре на юге столицы возбуждено уголовное дело.

Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При этом уточняется, что мальчик находился в ТЦ вместе с родителями.

Правоохранительные органы намерены допросить очевидцев произошедшего, а также сотрудников ТЦ и родственников пострадавшего. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ребенок был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа с переходом в основание и закрытой травмой грудной клетки. Как рассказала детский омбудсмен города Ольга Ярославская, состояние мальчика тяжелое, но его жизнь вне опасности.

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