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Полную машину попугаев задержала полиция в Ростовской области

15:59
  • пятница
  • 05 марта 2021

Редких птиц везли в Краснодар

Полную машину попугаев задержали инспекторы ГИБДД в Ростовской области. Остановленный на трассе М-4 "Дон" автомобиль Volkswagen transporter были набит ящиками с редкими птицами.
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Инспекторы задержали автомобиль по полученной ранее ориентировке. За рулем был 50-летний мужчина. Задержанный перевозил 19 попугаев разных видов, находящихся под угрозой исчезновения

Никаких документов на живой груз водитель предъявить не смог. Он пояснил инспекторам, что вез попугаев в Краснодарский край. Редких птиц изъяли, сейчас они в питомнике, под присмотром специалистов, передает "МВД Медиа".

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