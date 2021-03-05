Полную машину попугаев задержала полиция в Ростовской области

Редких птиц везли в Краснодар

Полную машину попугаев задержали инспекторы ГИБДД в Ростовской области. Остановленный на трассе М-4 "Дон" автомобиль Volkswagen transporter были набит ящиками с редкими птицами.

Инспекторы задержали автомобиль по полученной ранее ориентировке. За рулем был 50-летний мужчина. Задержанный перевозил 19 попугаев разных видов, находящихся под угрозой исчезновения

Никаких документов на живой груз водитель предъявить не смог. Он пояснил инспекторам, что вез попугаев в Краснодарский край. Редких птиц изъяли, сейчас они в питомнике, под присмотром специалистов, передает "МВД Медиа".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"