Определена участница конкурса "Мисс Вселенная" от России

Конкурсантка усиленно готовится к выступлению

Победительница конкурса "Мисс Россия-2019" 22-летняя Алина Санько отправится в Голливуд, чтобы представить Россию на 69-м международном конкурсе "Мисс Вселенная".

В начале мая девушке предстоит отправиться в США, чтобы принять участие в конкурсе. Финал состоится 16 мая, сообщает пресс-служба конкурса.

Сейчас красавица активно готовится к мероприятию. Для этого она изучает английский язык, занимается фитнесом, а также проходит обучение у ведущих российских стилистов и визажистов. Кроме того, специально для конкурса будут разработаны дизайнерское платье на финальный выход и национальный костюм.

На сегодняшний день титул "Мисс Вселенная" носит Зозибини Тунцы, она выиграла конкурс "Мисс Вселенная-2019". В прошлом году мероприятие пришлось отменить в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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