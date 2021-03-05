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Собянин объявил о разблокировке соцкарт пожилых москвичей

15:54
  • пятница
  • 05 марта 2021

Они заработают с 8 марта

Сергей Собянин поручил разблокировать социальные карты москвичей старше 65 лет. Они снова начнут работать с 8 марта. Об этом мэр Москвы написал в блоге на своем сайте.

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По словам Собянина, ситуация с пандемией коронавируса постепенно улучшается и уровень заболеваемости каждую неделю снижается. Он напомнил, что большинство ограничений в Москве уже сняты. В частности, работают общепит, музеи, театры и кино.

"Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой. Все больше и больше пассажиров пользуется общественным транспортом. И наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: "Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть", - написал Собянин.

В связи с этим с 8 марта социальные карты будут разблокированы, а домашний режим из обязательного станет рекомендательным. В то же время Собянин напомнил, что люди в возрасте и страдающие хроническими заболеваниями находятся в зоне риска, поэтому им следует соблюдать осторожность.

"Пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет", - написал  Собянин.

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