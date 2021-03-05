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"Они одной породы": Бондарчук рассказал, какими были отношения его жены с матерью

16:33
  • пятница
  • 05 марта 2021

Паулина Андреева тепло общалась с Ириной Скобцевой

Режиссер Федор Бондарчук рассказал, что его жена, актриса Паулина Андреева находилась в теплых отношениях с матерью Ириной Скобцевой. Артистка умерла в прошлом году в возрасте 93 лет.

Звезда советского кино и эталон красоты: творческий путь Ирины Скобцевой
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"Потрясающе было наблюдать за ними, когда они болтали о школе-студии МХАТ. Хотя разница в несколько десятилетий. Педагоги и имена, которые звучали во время этого разговора! Я просто за этим наблюдал и улыбался. Павел Массальский. Я говорю маме: ''Это прошлый век. Мам, она только памятник Массальскому видела''. Но обе из школы-студии МХАТ, и это какая-то одна порода. Связывает их Московский художественный театр", - заявил Бондарчук в интервью в рамках шоу "Скажи Гордеевой".

Режиссер также признался, что его жена показала ему, что у него есть семья, восстановив его отношения с родственниками.

Речь во время интервью также зашла о его дочери Варваре от первого брака со Светланой Бондарчук. Девочка родилась раньше срока в 1999 году, у нее есть особенности развития. Режиссер опроверг информацию, что ребенок живет за границей.

"Чушь и вранье. Мы отправляли ее туда на операции по показаниям. Их была не одна. В это время она жила там. У нее много друзей там. Она ездит в гости и учится. Но она не живет за границей и никогда не жила", - сообщил режиссер.

Видео: "Звезда советского кино и эталон красоты: творческий путь Ирины Скобцевой"

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