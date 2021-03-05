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Собянин сделал домашний режим рекомендательным с 8 марта

16:02
  • пятница
  • 05 марта 2021

Мэр Москвы при этом призвал горожан по возможности не выходить из дома

Власти Москвы приняли решение об отмене обязательного домашнего режима для людей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции будет носить рекомендательный характер, начиная с 8 марта. Об этом говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина на его персональном сайте.
Собянин объявил о разблокировке соцкарт пожилых москвичей

Также столичный градоначальник сообщил, что власти разблокируют социальные карты пенсионерам. Несмотря на это, мэр просит горожан по возможности не выходить из дома. Исключение – прививка от коронавируса.

"А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет. Очень важно, чтобы вы защитили свою жизнь и здоровье. Очень важно и для вас самих, и для всех, кто вас любит", - написал Собянин у себя на сайте.

Решение о разблокировке соцкарт и отмене домашнего режима приняли из-за снижения уровня заболеваемости COVID-19.

По данным мэра, почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза.

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