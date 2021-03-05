Собянин сделал домашний режим рекомендательным с 8 марта

Мэр Москвы при этом призвал горожан по возможности не выходить из дома

Власти Москвы приняли решение об отмене обязательного домашнего режима для людей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции будет носить рекомендательный характер, начиная с 8 марта. Об этом говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина на его персональном сайте.

Также столичный градоначальник сообщил, что власти разблокируют социальные карты пенсионерам. Несмотря на это, мэр просит горожан по возможности не выходить из дома. Исключение – прививка от коронавируса.

"А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет. Очень важно, чтобы вы защитили свою жизнь и здоровье. Очень важно и для вас самих, и для всех, кто вас любит", - написал Собянин у себя на сайте.

Решение о разблокировке соцкарт и отмене домашнего режима приняли из-за снижения уровня заболеваемости COVID-19.

По данным мэра, почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза.

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