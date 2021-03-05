СК за год завел почти 60 дел о фейках про COVID-19

Больше половины из них закрыты

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе расширенного заседания коллегии СК назвал количество уголовных дел, заведенных в 2020 году из-за фейков о коронавирусе.

"Проведена большая работа по предотвращению массового распространения ложной информации о пандемии и мерах по борьбе с ней. Пришлось возбудить 58 уголовных дел о таких фактах", - приводит слова Бастрыкина ТАСС.

Он уточнил при этом, что расследования по 31 такому делу завершены.

Как напомнил Бастрыкин, в 2020-м сформировали специальный отдел по расследованию нарушений санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о количестве выявленных за прошлый год преступлений экстремистской направленности. Это 500 случаев. Кроме того, было заблокировано более 100 тысяч экстремистских интернет-ресурсов.

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